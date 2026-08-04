ФАС усилила контроль за топливом для аграриев в регионах

ФАС России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Региональным ведомствам нужно следить за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ и автозаправочных станций.