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ФАС усилила контроль за топливом для аграриев в регионах

ФАС усилила контроль за топливом для аграриев в регионах

ФАС России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Региональным ведомствам нужно следить за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ и автозаправочных станций.

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