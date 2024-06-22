Как говорит один из Учителей: «Почему бы Вашим геологам не допустить мысли, что под материками, исследованными и измеренными ими… могут быть скрытыми, глубоко в неизмеримых или, вернее, неизмеренных океанских днищах другие и гораздо более древние материки, наслоения которых никогда не были исследованы геологически; и что когда-то они могут совершенно взорвать их настоящие теории? Почему бы не допустить, что подобно Лемурии и Атлантиде, наши нынешние материки были уже несколько раз потоплены и имели время снова появиться и дать пристанище новым группам человечества и цивилизациям; и что при первом мощном геологическом подъеме при следующем катаклизме, в ряде периодических катаклизм, происходящих от начала и до конца каждого Круга, наши, уже вырождающиеся материки, не опустятся, тогда как Лемурия и Атлантида подымутся вновь».