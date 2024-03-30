Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Гы! "... “Забастовки с начала года лишили экономику Финляндии 1 млрда евро!”, “Финны стоят в длиннющих очередях за бе...Наши 90-е идут по...
  • Олег Самойлов
    Ну, не скажите! Мне доводилось и с толковыми ребятами общаться! правда, давно это было, в 1995-1997 годах. Может быть...Наши 90-е идут по...
  • Алексей Горшков
    Ну - ненавидеть-то она САМА СЕБЯ народ заставила, причём ЗАДОЛГО ДО СВО своим слишком частым присутствием на теле- и ...Звезда Пугачёвой ...

Украина наконец-то перехватила наши гиперзвуковые ракеты ”Кинжал”. Каким местом поймала не разглашается

Украина наконец-то перехватила наши гиперзвуковые ракеты ”Кинжал”. Каким местом поймала не разглашается

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Мирные территории Донбасса, Малороссии и приграничья регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Да не-е-ет! Конечно же - сбили! У них уже есть соответсвующие наработки! Вспомните: сбила та самая бабка, сбила банкой помидоров!
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
А касательно Бидона: глубоко законспирированный &quot;сбив&quot; был! Не могут найти ни &quot;Пэтриота&quot;, ни &quot;Кинжала&quot;...
Ответить
11 час.
Валерий Авгур
спиймали они черной дырой пи..ой,туда же их и засасывает,батьке их Сопле на встречу.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх