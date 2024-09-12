Boeing проведет демонстрацию квантовой спутниковой связи

Рендер спутника-демонстратора квантовой сети Boeing / © Boeing Инженеры Boeing разрабатывают спутник Q4S размером с микроволновую печь, который должен продемонстрировать новый метод связи, применяя законы квантовой механики для шифрования и передачи информации.
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