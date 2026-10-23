Дети, родившиеся с 2025 по 2040 год, могут стать первым поколением, для которого искусственный интеллект будет не отдельным инструментом, а постоянной частью окружающего мира.
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