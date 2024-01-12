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Чукотский зимний холодильник. Замораживается вода в бочке, а потом из льда делается хранилище. Видео

Чукотский зимний холодильник. Замораживается вода в бочке, а потом из льда делается хранилище. Видео

На севере до сих пор применяют технологии, созданные еще столетие назад. Житель тундры продемонстрировал, как создается подлинный чукотский холодильник: он заморозил воду в бочке, чтобы сформировать корпус, и из льда сделал надежную морозильную камеру для хранения продуктов.

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Комментарии
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Борис Цыперсон
Таким образом по всей России (а не только в Сибири) испокон веку делают ловушки для мелких зверьков - от мышей до хорьков и горностаев. Только основа для изготовления ловушки не бочка, а ведро.
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