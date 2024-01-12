Чукотский зимний холодильник. Замораживается вода в бочке, а потом из льда делается хранилище. Видео

На севере до сих пор применяют технологии, созданные еще столетие назад. Житель тундры продемонстрировал, как создается подлинный чукотский холодильник: он заморозил воду в бочке, чтобы сформировать корпус, и из льда сделал надежную морозильную камеру для хранения продуктов.