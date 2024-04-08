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«Нельзя назвать оборонительными»: в Румынии стартовали военные учения НАТО Sea Shield 24

«Нельзя назвать оборонительными»: в Румынии стартовали военные учения НАТО Sea Shield 24

В Румынии стартовали военные международные учения НАТО Sea Shield 24, в которых будут задействованы более 2,2 тыс.

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