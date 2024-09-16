Второе покушение на Трампа: астролог Володина объяснила, сколько продлится смертоносный период в жизни политика

Ещё после первого покушения на американского политика Дональда Трампа, которое произошло 13 июля, популярный российский астролог Василиса Володина написала: сложный, можно сказать, смертоносный период продлится в его судьбе несколько месяцев.
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