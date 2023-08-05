В России уже третий случай нападения из-за цвета волос

nestor 19 Почему так ссыкливо не упоминаются фамилии нападавших?

Диана Мальгинова Молодёжь, как обезьяны. Повторяют, то. что видят. Вот сейчас все ходят с распущенными волосами. Когда таких вижу, - обезьяна идёт. Как же не ходить лохматой, если и по ТВ и по городу такие ходят. Вот и хотят быть такими же.