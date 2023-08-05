Юрий Кот В российских городах участились нападения на людей из-за цвета волос.
В России уже третий случай нападения из-за цвета волос
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nestor 19
Почему так ссыкливо не упоминаются фамилии нападавших?
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22 мин.
Диана Мальгинова
Молодёжь, как обезьяны. Повторяют, то. что видят. Вот сейчас все ходят с распущенными волосами. Когда таких вижу, - обезьяна идёт. Как же не ходить лохматой, если и по ТВ и по городу такие ходят. Вот и хотят быть такими же.
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16 мин.
Анфиса Иванова
Ваше мнение самое разумное! Но дело в том, что этих нравственных недотеп в нашем государственном социуме и даже здесь, на форуме, очень даже не мало...- все они " пекутся" о законе и правах человека, и начисто игнорируют, как и эта выпендрежная недоразвитая молодежь, духовную и нравственную составляющие категории развития молодежи.... Увы.
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15 мин.
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