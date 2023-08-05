Темы дня

125 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Иди...  и  забери.Несмотря на незак...
  • Александр Батт
    Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоени...Трудовые мигранты...
  • Катерина
    Спасибо. Я  часто  читаю  Ваши  комментарии... Признаюсь... не  ставлю  Вам  не  плюса  не  минуса. У  меня  такое  в...Есть ли России пе...

В России уже третий случай нападения из-за цвета волос

В России уже третий случай нападения из-за цвета волос

Юрий Кот В российских городах участились нападения на людей из-за цвета волос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
nestor 19
Почему так ссыкливо не упоминаются фамилии нападавших?
Ответить
22 мин.
Диана Мальгинова
Молодёжь, как обезьяны. Повторяют, то. что видят. Вот сейчас все ходят с распущенными волосами. Когда таких вижу,  - обезьяна идёт. Как же не ходить лохматой, если и по ТВ и по городу такие ходят. Вот и хотят быть такими же.
Ответить
16 мин.
Анфиса Иванова
Ваше мнение самое разумное!  Но дело в том, что этих нравственных недотеп в нашем государственном социуме  и даже здесь, на форуме, очень даже не мало...- все они &quot; пекутся&quot; о законе и правах человека, и начисто игнорируют, как и эта выпендрежная недоразвитая молодежь, духовную и нравственную составляющие категории развития молодежи....  Увы.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх