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На Камчатке застрявших на мели косаток начали вручную выталкивать на глубину

На Камчатке застрявших на мели косаток начали вручную выталкивать на глубину

На Камчатке в лимане, где застряли четыре косатки, начался прилив. Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Соболевского района Андрея Воровского, волонтеры и спасатели стараются вручную вытащить животных на глубину.

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