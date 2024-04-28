Названо время начала трансляции инаугурации Путина

Трансляция начнётся в 12:00 мск 7 мая на телеканале «Россия-1».фото: kremlin.ru--> Трансляция инаугурация президента Владимира Путина начнётся в 12:00 по московскому времени 7 мая, сообщает телеканал «Россия-1».
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