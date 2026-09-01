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ВЕСТИ КРЫМ

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Глава Крыма поздравил школьников и учителей с Днём знаний

Глава Крыма поздравил школьников и учителей с Днём знаний

Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, этой осенью за парты в школах Крыма сядут более 223 тысяч учеников, из них порядка 20 тысяч — первоклассники.

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