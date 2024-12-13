Легендарный некрополь - Новодевичье кладбище, часть 3

часть 1 - https://dzen.ru/a/Z07BU2ZwgED3sAhi часть 2 - https://dzen.ru/a/Z1VHPkPi3wEGbiSm Продолжаем экскурсию по Новодевичьему кладбищу, заключительая часть Ниже фото, которые я успела сделать в ходе экскурсии (фото осень 2023г.
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