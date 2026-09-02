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"Переосмысление". Шаман рассказал, зачем сжёг свои кожаные штаны в русской печи

"Переосмысление". Шаман рассказал, зачем сжёг свои кожаные штаны в русской печи

Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, зачем сжёг свои кожаные штаны, из-за которых часто критиковали его сценический образ, в русской печи.

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