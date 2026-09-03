Юрий Бурлачко напомнил о жертвах терроризма 3 сентября и призвал к единству

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 3 сентября обратился к жителям Кубани.
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