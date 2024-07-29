Схему вывоза мусора решили в очередной раз поменять

В Тамбовской области вновь пытаются скорректировать территориальную схему обращения с отходами. Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта изменений, сам проект и приложения к нему размещены на официальном сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ.
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