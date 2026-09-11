Жилой дом на 913 квартир возвели по реновации в Бескудниковском районе

На севере Москвы, в Бескудниковском районе завершилось строительство ещё одного дома для реализации программы реновации.
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