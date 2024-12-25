В Подмосковье предотвращена попытка убийства одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает ФСБ.
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В Подмосковье предотвращена попытка убийства одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает ФСБ.
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