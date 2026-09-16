EU Opens Door For Canada To Become Bloc's First-Ever "Associate Member" Thanks to how mean President Trump has been, Canada could become the first-ever "associate member" of the European Union under a proposal unveiled Wednesday by European Commission President Ursula von der Leyen, as Ottawa looks to reduce its economic dependence on the United States.
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