Конный двор усадьбы в ЮВАО приведут в порядок до конца года

Продолжается реставрация усадьбы «Кузьминки». На Конном дворе усадьбы специалистам предстоит привести в порядок сразу семь объектов: сам манеж, северные и южные конюшни и два флигеля, ограду, а также музыкальный павильон с конными скульптурами Петра Клодта.
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