Лучший оперный певец из Петербурга сорвал овации в Токио

Перед публикой выступил Михаил Гаврилов В Японии овациями встретили «Русский вальс» на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой в исполнении лучшего оперного певца Петербурга Михаила Гаврилова на концерте, приуроченном к 225-летию со дня рождения Пушкина и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии.