Военное обозрение

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Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство

Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство

Украина не является страной, «несуществующей в финансовом смысле». Такое высказывание в адрес киевского режима сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому Radio Kossuth, анализируя перспективы завершения украинского конфликта и поддержки Украины со стороны европейских стран.

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