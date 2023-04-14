Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство

Украина не является страной, «несуществующей в финансовом смысле». Такое высказывание в адрес киевского режима сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому Radio Kossuth, анализируя перспективы завершения украинского конфликта и поддержки Украины со стороны европейских стран.