"Сожалеем о чувствах поляков". Европарламент выгородил киевский режим

Европарламент превратился в машину по реабилитации нацистской идеологии. Европейские парламентарии, казалось, поддержали претензии Польши по поводу чествования киевским режимом нацистов времен Второй мировой войны.
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