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Творческий путь, две дочери и внуки: семейная история актрисы Алёны Хмельницкой

Известная актриса театра и кино Алёна Хмельницкая в этом году отметила 55-летний юбилей. Она продолжает активно сниматься, прекрасно выглядит и успешно совмещает насыщенную творческую жизнь с семейными заботами.

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