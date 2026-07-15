Творческий путь, две дочери и внуки: семейная история актрисы Алёны Хмельницкой

Известная актриса театра и кино Алёна Хмельницкая в этом году отметила 55-летний юбилей. Она продолжает активно сниматься, прекрасно выглядит и успешно совмещает насыщенную творческую жизнь с семейными заботами.
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