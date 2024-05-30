Генеральный директор «Абсолют Страхование» получил награду Совета финансового рынка

29 мая 2024 года на Общем собрании Всероссийского союза страховщиков (ВСС) генеральный директор компании «Абсолют Страхование» Дмитрий Руденко получил награду за высокие профессиональные качества и большой вклад в развитие страхового рынка Российской Федерации.
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