Тайны похорон Анастасии Заворотнюк: где находится ее последнее пристанище? Юлия ЧелкановаВ стенах московского Покровского монастыря зазвучали горькие прощальные слова в адрес актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации Анастасии Заворотнюк.
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