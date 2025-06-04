Названы самые выгодные для домашнего майнинга регионы России

Домашний майнинг в России наиболее выгоден в Хакасии и Башкирии. Самые выгодные для этого процесса регионы страны назвали в рейтинговом агентстве АКРА, сообщает РИА Новости Домашний майнинг без внесения в реестр добытчиков криптовалюты допустим при расходе электроэнергии в пределах шести тысяч киловатт в месяц.