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Франция пылает. Протесты школьников вышли из-под контроля — горят школы, машины

Франция пылает. Протесты школьников вышли из-под контроля — горят школы, машины

Начавшиеся на прошлой неделе во Франции протесты школьников и студентов начинают выходить из-под контроля.

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