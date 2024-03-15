Водолацкий: ВС РФ за два дня взяли одиннадцать опорных пунктов ВСУ под Купянском

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что за минувшие два дня ВС РФ взяли на Купянском направлении одиннадцать опорных пунктов украинских войск.
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