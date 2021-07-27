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Российский депутат Елена Панина предрекла возможный крах государственности Украины в случае «третьей попытки завоевать Донбасс»

Российский депутат Елена Панина предрекла возможный крах государственности Украины в случае «третьей попытки завоевать Донбасс»

Елена Панина, депутат российской Госдумы, предрекла возможный крах государственности Украины в случае ее «третьей попытки завоевать Донбасс».

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