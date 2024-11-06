Шикарный жульен с курицей и грибами: не чашечками, а сразу много. Всего 30 минут и он на столе

Жульен с курицей и грибами не зря считается одним из самых любимых блюд в Европе. Нежное куриное филе с сочными грибами и тягучим сыром создают насыщенный вкус, который отлично подходит и для семейного обеда, и для ужина с гостями.
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