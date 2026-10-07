"Каждому своё". Анастасия Решетова заявила, что не любит "показушные" вечеринки

Беременная вторым ребёнком Анастасия Решетова заявила, что не любит "показушные" вечеринки. Бывшая девушка Тимати, которая, как пишут в сети, ждёт ребёнка от бизнесмена из Донецка Валерия Цвека, в личном блоге написала, что любит проводить время "искренне и по-простому".