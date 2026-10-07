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SPLETNIK

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"Каждому своё". Анастасия Решетова заявила, что не любит "показушные" вечеринки

"Каждому своё". Анастасия Решетова заявила, что не любит "показушные" вечеринки

Беременная вторым ребёнком Анастасия Решетова заявила, что не любит "показушные" вечеринки. Бывшая девушка Тимати, которая, как пишут в сети, ждёт ребёнка от бизнесмена из Донецка Валерия Цвека, в личном блоге написала, что любит проводить время "искренне и по-простому".

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