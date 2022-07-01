Аргументы недели

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Bloomberg сообщает, что к осени Киев обязан выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга, но имеет проблемы

Bloomberg сообщает, что к осени Киев обязан выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга, но имеет проблемы

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщило утром в пятницу, что к 1 сентября текущего года Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга.

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