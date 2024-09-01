Преодолев 30-летний рубеж, автомобиль официально становится олдтаймером

И цены начали расти. Конечно, не только возраст влияет на цену. Важные параметры, которые сможет понять даже неспециалист, — это сохранность экземпляра, отсутствие колхозного тюнинга и редкость самого автомобиля.
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