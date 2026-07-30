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Царьград

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«Деревья правды» и смертельные пытки: русские силовики обнародовали шокирующие факты о ВСУ

«Деревья правды» и смертельные пытки: русские силовики обнародовали шокирующие факты о ВСУ

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев создал настоящую машину смерти внутри собственного подразделения — он лично приказывал убивать дезертиров и пытал провинившихся, приковывая их к деревьям и избивая до полусмерти.

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Комментарии
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Странник Странник
Они за это, прыгали на майдане, так что нечего их жалеть.
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1 м.