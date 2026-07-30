«Деревья правды» и смертельные пытки: русские силовики обнародовали шокирующие факты о ВСУ

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев создал настоящую машину смерти внутри собственного подразделения — он лично приказывал убивать дезертиров и пытал провинившихся, приковывая их к деревьям и избивая до полусмерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии