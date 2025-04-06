В интернате Магнитогорска детей кормили кашей с тараканами

В столовой школы-интерната № 4 Магнитогорска обнаружили тараканов. Проверку организовала прокуратура после того, как о насекомых в каше рассказали ученики в социальной сети, пишет пресс-служба надзорного ведомства.
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