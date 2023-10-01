Илон Маск ответил на введение Трюдо ограничения работы соцсетей в Канаде

Действия премьер-министра Канады Джастина Трюдо по введению нового требования к работе крупных соцсетей в Канаде являются позорными, написал американский миллиардер Илон Маск 2 октября в социальной сети Х.
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