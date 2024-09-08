Власти Грузии сообщили, сколько грузин за 10 лет стали гражданами РФ

С 2014 года гражданства Грузии были лишены 43 тысячи человек, из них 25 тысяч из-за получения российского гражданства, следует из опубликованного 6 сентября ответа Минюста Грузии на запрос депутата парламента от партии «Гахария за Грузию» Беки Лилуашвили.