Власти Грузии сообщили, сколько грузин за 10 лет стали гражданами РФ

С 2014 года гражданства Грузии были лишены 43 тысячи человек, из них 25 тысяч из-за получения российского гражданства, следует из опубликованного 6 сентября ответа Минюста Грузии на запрос депутата парламента от партии «Гахария за Грузию» Беки Лилуашвили.
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