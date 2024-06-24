Скрытая угроза: 5 физических упражнений, которых лучше избегать

Любая физическая нагрузка полезна, но, даже если вы решили заниматься гимнастикой и делать вполне простые, доступные упражнения, важно соблюдать технику их выполнения, иначе ваши суставы, связки, мышцы, а то и кости могут пострадать.
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