Постпред РФ при ООН: Происходящее в Красном море – прямая проекция событий в секторе Газа

Последние события в Красном море неразрывно связаны с ситуацией в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
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