Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц

БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене.