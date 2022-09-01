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Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц

БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене.

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