«Лицо похоже на маску»: врачи рассказали о болезни Байдена, изучив его поведение на дебатах

Странные выходки президента США на публичных мероприятиях обсуждали и раньше. Но предвыборные дебаты с Дональдом Трампом, похоже, окончательно убедили избирателей: у 81-летнего Джона Байдена явные проблемы со здоровьем.
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