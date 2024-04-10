Макгрегор раскрыл, когда ВС России начнут большое наступление по всему фронту, к Днепру и Харькову

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире видеоблога раскрыл, когда ВС России начнут большое наступление по всему фронту, к Днепру и Харькову.
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