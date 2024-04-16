Хейнс: РФ и Иран чувствуют бессилие западных стран

Eduard

Росмия должна поддержатть Иран всеми способами,бто действительно остановит Запад,а не жить по принцыпу:"Каждый сам за себя"!.Как видите Европа так нп живет,а всеми средствами к себе загоняет народы,что бы ополчится на когонто.И нам надо объединятт усилия!