Профориентационное мероприятие ´Ярмарка целевой подготовки´ 18 января прошло в Бобруйском районе.

На встречу с будущими студентами-старшеклассниками приехали представители четырех учебных заведений Могилевской области: Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа, Бобруйского государственного колледжа имени А.
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