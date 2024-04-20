В Лихославле задумались, как победить борщевик Сосновского

Выездное семинар-совещание по вопросу борьбы с борщевиком Сосновского прошло на территории Тверской области На базе администрации Лихославльского муниципального округа 18 апреля министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций проведено выездное семинар-совещание с участием должностных лиц администраций Лихославльского, Калининского, Рамешковского муниципальных округов, Торжокского района и г.