В Госдуме рассказали о надбавке для пенсионеров в 2025 году

Две категории россиян получат в 2025 году доплату к пенсии в размере 1 200 рублей. Речь идет об инвалидах первой группы и гражданах, достигших возраста 80 лет, заявила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.