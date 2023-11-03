Экс-чиновник ООН: США участвуют в ближневосточном конфликте на стороне Израиля

США являются непосредственным участником ближневосточного конфликта и выступают на стороне Израиля. Такое заявление сделал бывший директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохаибер, передает РИА Новости.
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