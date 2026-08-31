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Мировое обозрение

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«Десяток точных ударов»: Украине пригрозили «ледниковым периодом» к зиме

«Десяток точных ударов»: Украине пригрозили «ледниковым периодом» к зиме

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв допустил, что Россия может за несколько недель лишить Украину энергоснабжения.

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