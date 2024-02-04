Кушанашвили считает Юрана идеальным тренером для «Спартака»

Телеведущий Отар Кушанашвили назвал идеального тренера для московского «Спартака». «Обожаю Юрана и считаю его самым недооцененным тренером на свете со стороны руководства «Спартака», — приводит слова Кушанашвили Sport24.
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